DIAĽNIZRADA

Spomínate si, ako premiér Pellegrini spolu s ministrom dopravy Érsekom prileteli neohlásene na vrtuľníku k tunelu Višňové?

Obaja sa tvárili ako sú nespokojní s tempom výstavby a hrozili talianskemu konzorciu Salini-Impregilo, že „ak budú práce pokračovať súčasným tempom, tak s nimi rozviažu zmluvu“.

Hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká vtedy naznačila tri možnosti riešenia situácie:

Prvou je, že stavať začnú naplno a podľa zmluvy. Druhou možnosťou je, že zo stavby odídu dobrovoľne, a poslednou, že ich odtiaľ „vyhodia“. Bábkový premiér vtedy napínal svaly:

"Je to stavba, na ktorú čaká naozaj pol Slovenska, ktoré denno-denne migruje a musí používať obchádzkové trasy. Len vďaka tomu, že dodávateľ vyhral a nie je schopný stavbu odovzdať načas. Toto nemienime na Slovensku tolerovať. Slovenská republika je dobrý zákazník, vždy si za všetko vedela zaplatiť. Ale očakávam, že sa rovnako dodávatelia budú aj slušne k Slovenskej republike správať. A ak sa k niečomu vo svojich zmluvách zaviažu, tak to majú aj plniť. A keď nie, tak sa s nimi budeme musieť rozlúčiť. Buď po dobrom, alebo po zlom."

Pozrime sa, ako v tom čase vyzeral fakturačný plán, ktorý je najlepším svedkom manažovania diela zo strany štátu. Toto je ten "dobrý zákazník" o ktorom hovoril Pellegrini? Roky SMERU nevadili tieto "nožničky" medzi plánom a realitou?

O problémoch a zlom manažmente vedel aj minister dopravy Érsek od začiatku, ako v r. 2016 nastúpil do ministerského kresla. Problémy sa kopili a neriešili. Vyhnívali. Prečo? Dnes to už na základe nových informácii vieme presnejšie povedať. Bábkoherci zo SMERu a Mostu nič nerobia pre skutočný zmysel svojej politickej práce, ktorou má byť dobro ľudí. Keby im záležalo na motoristoch, trčiacich v zápchach pod Strečnom a ich rodinách, snažili by sa čím skôr tento tunel dostavať. Oni sa rozhodli na tuneli nabaliť svojich oligarchov, ktorí trpezlivo čakali na svoju príležitosť.

Vláda teda hrozby voči Dúhe a Talianom naplnila v marci 2019, keď podpísala dohodu o ukončení zmluvy so zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. V nevýhodnej dohode sa NDS zaviazala odkúpiť od Talianov za 25 mil. € aj také položky, ktoré už raz boli zaplatené, resp. mali realizovať práce, ktoré už mali byť dávno hotové. NDS prevzala nekvalitné dielo a sanácia týchto vád nás bude stáť ďalšie milióny.

Pozrime sa teraz, ako Érsek a Pellegrini manipulovali s verejnou mienkou. Na vrtuľníku prišli „dupkať nohami“ 5.12.2018. Zmluvu o odchode zhotoviteľa Dúha-Salini podpísali 5.3.2019.

Zarážajúce je, že už 27.11.2018 boli na NDS vypracované súťažné podklady, ktoré stanovovali predpokladanú hodnotu zákazky pre nového zhotoviteľa. Podklady vypracovala firma Contract management SK, s. r. o., spracovateľom bol Ing. Ondřej Vaněček a vytlačené boli na NDS 5.12.2018, teda v deň, keď sa Pellegrini s Érsekom prišli vyhrážať Talianom k tunelu Višňové. Takto Vás všetkých premiér a minister dopravy vodili za nos! Tvárili sa, že tlačia na nezodpovedných Talianov a na pozadí v NDS vo veľkom bežali prípravy podkladov pre nového zhotoviteľa.

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je fakt, že firma Contract management, ktorá chystala pre NDS podklady pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pre nového zhotoviteľa, pracovala aj pre konzorcium Salini-Dúha. Cez svojho spoločníka - firmu SHP SK s. r. o, - pomáhala konzorciu Salini-Dúha vysporiadavať ich nároky voči NDS. Ide tu o jednoznačný a jasný konflikt záujmov. Rovnaká firma vymáha nároky voči štátu a o chvíľu za štát pripravuje podklady pre ďalšieho zhotoviteľa. Firma Contract Management SK bola založená v roku 2018 a v jej pozadí sú ľudia, ktorí sú údajne prepojení na investičného riaditeľa NDS. Tejto firme ako aj firme SHP sa za terajšieho vedenia NDS veľmi darí.

NDS stále tvrdí, že vypíše novú transparentnú súťaž tak, aby neboli o nej žiadne pochybnosti. A hlavne preto, aby sme v budúcnosti neprišli o eurofondy. Momentálne je predpokladaná suma za dokončenie úseku D1 s tunelom Višňové 261 mil. €. V podkladoch sa napríklad počíta s tým, že sekundárne ostenie (finálna betonáž klenby tunela) realizuje nový zhotoviteľ za 44 mil. €. Pôvodne bolo toto sekundárne ostenie vysúťažené za 40 miliónov. Dnes je sekundárne ostenie zrealizované už do 2/3. Ako teda postupovala firma pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky? Prečo by sme mali platiť za to, čo už raz bolo zaplatené a dodané? Prečo nie. Veď „naši ľudia“ musia prečerpávať verejné zdroje do súkromných vreciek, aj keď už Fica nebude. NDS ide nastaviť nový tender nie na vyhodnotenie najnižšej ceny, ale na kritéria. Táto stavba sa takýmto jednaním a postupom NDS zásadne predraží.

Pellegriniho vláda nie je žiadnou zmenou. V dôležitých témach, akou je aj výstavba tunela Višňové, sa bábkový premiér pridal na stranu oligarchov, ktorým potichu chystá lukratívny biznis. Je spoluzodpovedným aj s ministrom dopravy za nehorázny chaos a problémy sprevádzajúce napredovanie tohto diela. Preto vítam zatýkanie na NDS a najlepším symbolom odmeny za výkony vo verejnom záujme pre týchto „zlých správcov“ je pobyt za predraženými: