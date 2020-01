Krtkovia dialničiari

Viete, aký je rozdiel medzi politikom a krtkom? Krtko hrabe od seba a politik k sebe. Dnes sme v situácii ako v tej hre, kde lopatou buchnete po jednom krtinci a o pár metrov sa na Vás krtko smeje z druhého.

Krtkovia hrabúci k sebe sú nešvárom na Národnej diaľničnej spoločnosti. Pôsobia pod zemou –na inžiniersko-geologických prácach.

Áno, aj ja mám tých zlých správ a špiny, ktorá sa na nás valí každý deň z médií, plné zuby. Ale Ján Kuciak sa jej nebál, on sa do nej ponáral, lebo vedel, že slúži nám všetkým. Preto nemôžeme poľaviť, kampaň-nekampaň. Hoci sa nám Smeráci snažia nahovoriť, že „polícia ide nekompromisne po krku všetkým“, nie je to celkom tak. Ak by to tak bolo, nižšie uvedené osoby by už nebehali po slobode.

NDS (Národná diaľničná spoločnosť – štátna akciovka) potrebovala zrealizovať „ Doplnkové inžiniersko-geologické prieskumné práce na stavebnom objekte 229“ v rámci stavby D1 Višňové – Lietavská Lúčka. Stanovila predpokladanú hodnotu zákazky na hornej hranici, ktorú je možné zadať podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to v hodnote 179 000 €. Formou prieskumu trhu oslovila tri firmy, aby jej poslali svoje cenové ponuky. A to od firmy FIXGEN, s. r. o., EDGE INVESTMENT, s. r. o. a firmy AEGEO, s. r. o. Túto malú internú súťaž vyhrala firma FIXGEN, a to s ponukou 178 925 €. Zaujímavé je, že súťaž vyhrala úplne na hranici predpokladanej hodnoty zákazky. Vysoká cena ale nie je hlavný problém. Podľa obchodného registra bol vo firme FIXGEN spoločníkom Ing. Roman Staník (2013-2014). Tento pán Staník je v súčasnosti spoločníkom vo firme EDGE INVESTMENT. Obe firmy určitý čas sedeli aj na tej istej adrese (Werferova 1, Košice). Treťou firmou, ktorá ako pro forma vystupuje v týchto súťažiach NDS, je firma AEG, s. r. o. a AEGEO, s. r. o. V oboch firmách je spoločníkom jedna a tá istá osoba, a to René Putiška.

Preveril som si postup NDS aj na druhom príklade. Teraz sa jednalo o zákazku „Doplnkové hydrogeologické prieskumné práce pre projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia v rámci stavby R2 Šaca – Košické Olšany. Ani tu ma nečakalo žiadne prekvapenie. Zase NDS oslovila tie isté firmy ako je vyššie spomínané. A vyhrala opäť firma FIXGEN, s. r. o. A opäť bola predpokladanou hodnotou zákazky horná hranica podľa zákona o verejnom obstarávaní teda 179 000 €. Zákazku vyhrala firma FIXGEN, s. r. o. v hodnote 178 590 €. Z týchto dvoch malých súťaží vyplýva, že NDS len naoko robí prieskum trhu a zákazky prihráva svojim blízkym firmám. Uvedeným spoločnostiam sa v poslednom období veľmi darí získavať zákazky na NDS. Na základe zaslaných dokumentov z NDS je otázna aj skutočná odbornosť jednotlivých firiem, je predpoklad, že nech zvíťazí ktorákoľvek z nich, vždy zákazku realizuje jedna a tá istá skupina, akurát vždy použije pri predkladaní sumarizácie prác hlavičkový papier tej firmy, ktorá práce vyhrala.

Meno Ing. Roman Staník je známe aj na železniciach.

Firma Edge Investment, s. r. o. uzavrela so ŽSR nasledovné zmluvy:

Zabezpečenie geotechnického monitoringu zárezu v km 5,6 - 5,8 na trati Devínska Nová Ves - Zohor ako zaistenia bezpečnosti prevádzky zo dňa 30.10.2017 za 149 495,50 €

Odstránenie azbestového materiálu zo stavieb a zariadení (krytina v úhrnnej ploche 942 m štvorcového) + spracovanie vzniknutého odpadu zo dňa 12.01.2018 za 69 240 € (táto cena bola dodatkom zo dňa 19.6.2018 znížená o 10 017 €)

Zabezpečenie geotechnického monitoringu zárezu v km 5,6 - 5,8 na trati Devínska Nová Ves – Zohor ako zaistenia bezpečnosti prevádzky zo dňa 05.11.2019 za 77 400 € (táto zmluva bola uzatvorená iba pár dní po odvolaní GR ŽSR Tkáča z funkcie).

Firma FIXGEN získala na NDS zákazky zadané prieskumom trhu : za rok a pol v hodnote

1 027 490€ a firme EDGE INVESTMENT v hodnote 653 638€.

EDGE INVESTMENT taktiež získala zákazku na realizáciu geotechnického monitoringu na stavbe D1 Hubová Ivachnová, keď NDS dala vymeniť pôvodného dodávateľa týchto prác v hodnote cca 3 000 000 € a dnes pripravuje dodatok na naviac práce na monitoringu na tejto stavbe v hodnote cca 10 miliónov €!!

Na grafickom zobrazení vidno, ako sa týmto firmám začalo dariť za pôsobenia investičného riaditeľa NDS p. Hájeka:

Tu je sumarizácia objednávok uvedených firiem na NDS za posledné roky:

Pozrite si aj prehľad tržieb z Finstatu:

Myslieť si, že Národná diaľničná spoločnosť sa skutočne snaží o širokú súťaž na zadávanie geologických prác, je naivné. Skôr ide opäť o príklad premysleného „prečerpávania verejných zdrojov do súkromných vreciek“ spôsobom, ktorý môže byť aj za hranou zákona.

V hnutí OĽANO vieme garantovať, že ani jedna nevýhodná zmluva podpísaná NDS alebo ŽSR v neprospech ľudí neujde našej pozornosti. Budeme dôsledne volať po zodpovednosti zlých manažérov, ktorí aj dnes viac pracujú pre „našich ľudí“ než pre spoločné dobro. Tunel Višňové sa nestavia, železnice sú v katastrofálnom stave, ale faktúry na všelijaké pochybné firmy sú preplácané v státisícoch. Verím, že tento blog si prečíta aj policajný prezident, šéf UVO, NKU a z moci svojho úradu začnú konať voči týmto zjavne nevýhodným zákazkám, zadávaným personálne prepojeným firmám. Veď sú platené z našich daní, za ktoré očakávame konečne zlepšenie dopravy na Slovensku!